Cerrar sesion terminal service al cerrar un programa splwow64.exe

Sesiones remotas de terminal service en Windows 2008 Server no terminan al cerrar el programa puesto en el inicio de entorno. splwow64.exe

Me he encontrado con este problema cuando estaba intentando configurar diferentes usuarios y que pudieran ejecutar aplicaciones diferentes a través de terminal service sin tener que tener ningún acceso al escritorio y a la sesión de usuario.

Lo que ocurre es que le damos a salir del programa y se nos queda la pantalla azul sin poder hacer nada ni ejecutar, ni cerrar sesión “hang”. Lo único que podemos hacer es darle a la “x” pero eso nos deja la sesión abierta en el servidor teniéndola que cerrar a través del administrador de terminal service.

Para solucionar este problema me fui a ver que procesos se estaban ejecutando en las diferentes sesiones al darle a cerrar. Me di cuenta que el proceso splwow64.exe se quedaba pillado y no se cerraba. Se refería a la impresión.

Buscando soluciones en Microsoft encontré que la versión de 32 a 64 bits el terminal service se queda esperando más de 3 minutos a que se lance otra instancia o proceso.

Para solucionar esto lo que tenemos que hacer es añadir ese proceso en el terminal service y decirle que cierre correctamente.

Vamos a añadir en el registro un dword de 64 bits con el nombre “splwow64.exe” y el valor en hexadecimal “0”.

La ruta es [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\Sysprocs]

Con esto ya os debe funcionar, sin tener que reiniciar ni nada.