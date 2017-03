El protocolo ICMP

Es utlizado por el protocolo ip para diagnostico y notificación de errores. Su proposito no esta en el transporte de los datos, si no en controlar si un paquete no puede llegar a su destino si su ttl ha expirado, siel encabezamiento lleva un valor no permitido, etc… emitiendo un mensaje de error o control a la fuente que emitio los datos para que evite o corrija el problema detectado..

Este protocolo solo es informativo per no toma decisiones, ademas estos mensajes icmp son sontruidos a nivel de la capa de red.

Existen 4 diferentes paquetes icmp.

Echo request: es el que usa el comando ping para comprobar si existe conectividad entre dos maquinas, petición de eco.

Echo replay: la respuesta al eco request.

Timestamp request: este ha quedado obsoleto.

Information request: este ha quedado obsoleto.

Address mask requests: no se suelen utilizar a menudo pero a veces pueden resultar bastante utiles.

Campos en los datagramas ICMP.

Type 8 bits: identifica el tipo especifico de mensaje icmp puede tener 15 valores posibles.

Code 8 bits: se especifican las condiciones diferentes.

Cheksum 16 bits: campo de comprobación de integridad para el total del mensaje icmp.

Contents: de longitud variable, depende del tipo de mensaje.

Tabla con el uso de los campos type y code y el mensaje que esta reportando: