Hacer un reset a la impresora brother HL2150N

Os voy a decir como restear una impresora brother hl2150N para que no andéis buscando por internet mucho tiempo. Además de cómo usar el bradmin que tiene brother para gestionar las impresoras.

Lo que tenemos que hacer es:

Enchufar la impresora, pero apagada del botón.

Ahora nos aseguramos que la puerta del tóner está cerrada y con tóner y tambor dentro.

está cerrada y con tóner y dentro. Presionamos el botón azul sin soltar y encendemos la impresora. Lo mantenemos presionado hasta que se iluminan las 3 luces .

. Ahora pulsamos el botón 7 veces y esperamos a que la impresora se reinicie.

Ya tendremos la impresora reseteada de fábrica. Esto también podéis hacerlo con la utilidad del BRAdmin Light.

Para resetear el tamborseguimos estos pasos:

Con la impresora encendida y el testigo drum parpadea abrimos la cubierta delantera.

Pulsamos go durante 4 segundos hasta que se enciendan los cuatro testigos.

Sacamos el conjunto de toner y tambor. Volvemos a meterlo.

Cerramos la cubierta y ya esta reseteado el tambor.

Ahora os voy a dar algunos consejos sobre el programa de brother BRAdmin para gestionar las impresoras.

Para poder usar este programa las impresoras en red no tienen por qué estar en una misma subred. El programa se puede configurar para que detecte dispositivos de cualquier subred. Lo que hay que tener en cuenta es que si tenemos varias subredes tendremos puertas de enlace las cuales hay que configurar en cada impresora para que puedan conectarse. Es muy importante tener los puertos 161 y 162 abiertos en la tabla del router que estemos usando para conectar las redes. Si no lo hacemos las impresoras no funcionaran con este programa aunque si harán ping y se podrá imprimir desde la red.

Un tema importante de esta impresora es el cambio del toner. Los toner traen una pestaña de plastico en un lateral que hace que la impresora detecte que es nuevo. Si hacemos un cambio de toner con la impresora encendida puede ser que se nos mueva esa pestaña y la impresora te siga pidiendo toner. Para solucionar eso debemos abrir el toner del lateral, solo tres tornillos y volver a poner la pestaña en su posicion original. Luego apagamos la impresora y metemos el toner. Encendemos y ya nos debe detectar el cambio. La impresora tambien trae unos sensores de luz dentro de la impresora que es lo que detecta que queda toner. Normalmente no se llega a aprobechar del todo el toner, a si que si tapamos los sensores con una pegatina negra la impresora se creera que todavia queda. Esto lo podemos hacer hasta salgan bien las copias. Si por lo que sea la impresora no responde a esto le podemos hacer un reset de comsumibles, esto se hace sacando el toner y con la puerta abierta dejamos pulsado el boton hasta que se queden las 3 luces iluminadas. Soltamos, metemos toner y esperamos a que nos detecte el toner. Y listo. Espero que os haya servido esta esperiencia.