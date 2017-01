Impresora “sin Conexion” no imprime red

Impresoras conectadas por red que tienen el estatus “sin conexión”. Este mensaje sale de repente y ya no imprime mas. La impresora no esta en pausa y no esta marcada como “usar sin conexión”, pero aun asi sigue sin funcionar y con todos los trabajos en cola.

No sirve ni detener el servicio de cola de impresión, ni pasar el hp doctor, ni reinstalar los drivers, ya que el problema reaparecerá. Si reiniciamos la impresora funcionara pero solo durante un tiempo.

La solución es ir a la configuración de la impresora en puertos y desmarcar la opción SNMP.

Cuando lo hayamos hecho y dado a aceptar, automáticamente la impresora se pondrá online otra vez.