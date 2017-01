Incrementar upload size en wordpress php y htaccess

Como podemos solucionar el problema de tamaño máximo en la carga de archivos de la librería (media) en wordpress??

Después de hacer algunas pruebas y probar varias maneras la que me ha funcionado ha sido el modificar o crear un archivo php.ini y meter los valores que me interesan.

Hay dos métodos para incrementar el tamaño máximo:

Cambiar el archivo php.ini (es el que he usado yo).

Cambiar el archivo .htaccess.

Tenemos que buscar el archivo php.ini en la carpeta raíz dentro de wordpress. Buscamos el directorio wp-admin y si el archivo no está vamos a crear uno en blanco con el notepad con el nombre de php.ini. Fijaros si estáis poniendo la extensión bien. Dentro de opciones de carpeta en panel de control cambiar la opción de “ocultar extensiones de archivos conocidos” para que cuando nombréis el archivo no os lo coja como texto, etc.

Una vez dentro del archivo nuevo escribimos lo siguiente:

memory_limit = 100M

upload_max_filesize = 192M

post_max_size = 100M

file_uploads = On

Le damos a guardar y lo metemos por ftp en la carpeta de wp-admin.

Nos vamos a la página web con usuario admin y nos vamos a la librería y de damos a nuevo, comprobamos que ya tenemos el nuevo límite de subida.

Si lo que hacemos es cambiar el archivo htaccess lo que debemos poner es lo siguiente:

php_value post_max_size “10M”

php_value upload_max_filesize “10M”

php_value mysql.default_socket “/kunden/tmp/mysql5.sock”

Hacemos lo mismo que con el php.ini excepto que este archive va en la raíz de nuestra web dentro de wordpress. Seguramente tendréis uno ya creado, pues añadís el código a lo que ya hay escrito.