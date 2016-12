Instalar windows 2003 con Sata Raid en Hp Proliant ML110 y ML330 G5 y G6

Pues vamos a instalar un sistema operativo Windows server 2000 o Windows 2003 en un servidor HP Proliant G5 con los driver sata raid integrados en el propio CD de instalación.

Qué pasa si no los tiene el CD de instalación, pues que en la mitad de carga al principio de la instalación da un fallo pantallazo azul y se reinicia o no te detecta ningún disco duro.

Para poder hacer esto necesitamos una aplicación para crearnos el CD de instalación con los drivers integrados y también los drivers correspondientes.

Para usar el Nlite no lo voy a volver a explicar aquí porque ya lo he hecho en otros post que he escrito y siempre es lo mismo. Si queréis modificar los sistemas operativos Windows vista, 7 o server 2008 tenéis que usar el Vlite. Los pasos que tenéis que seguir así por encima son:

Copiáis el contenido del CD original del sistema operativo en una carpeta al escritorio por ejemplo. Ejecutáis el nlite y seleccionáis la carpeta del escritorio. Cuando lleguéis a las opciones, marcáis integrar controladores y le dais a siguiente. Le dais a abrir seleccionáis el controlador y le decís en modo texto. Ahí elegís el controlador adecuado. Le dais a aceptar siguiente y finalizar. Volvéis a ejecutar el nlite y os vais a crear ISO auto arrancable. Creáis la ISO en el escritorio y luego la quemáis con el nero. Usad un CD reescribible por si os falla o habéis seleccionado mal el driver. Ahora solo os queda probarlo en vuestro servidor.

Os voy a dejar el programa nlite y los drivers para el hp Proliant G5. Solo Copiar y pegar en la barra de direcciones del navegador. Esperar el tiempo y darle a descarga normal.

Para el servidor G6 si queremos instalar server 2003 vamos a necesitar una actualización de la bios porque si no os fallara antes de que podáis empezar a instalar. Sin embargo para la instalacion de server 2008 no es necesaria esta actualización. De todas maneras para los que quieran arreglar ese problema os voy a dejar la actualización de la bios.

Ademas hay otra posibilidad de instalar el sistema utilizando el de del servidor SmartStart 6.4 o superiores que nos carga todos los drivers necesarios. Arrancamos primero con ese cd y luego metemos el disco de windows server 2003. Por cierto si no tenéis un windows hp branded tenéis que poner el menú en ingles y seleccionar el sistema basico sin branded.

