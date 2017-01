Pausa cada 11 impresiones con el comando LPR windows

Cuando Intentamos lanzar con el comando LPR mas de 11 documentos el sistema nos registra un error:

Windows Server 2003 Print Server

Event Type: Warning

Event Source: LPR Print Monitor

Event ID: 2004

Description: Printer <Printername> on host <Host IP/Name> is rejecting our request. Will retry until it accepts the request or the job is cancelled by the user.

Windows Server 2008 Print Server

Log Name: System

Source: Tcpip

Event ID: 4227

Task Category: None

Level: Warning

Keywords: Classic

User: N/A

La impresion de etiquetas por red con el comando lpr consume un numero de puertos que se quedan abiertos y no se cierran hasta unos milisegundos determinados.

Para evitar este problema tenemos que aumentar el numero de puertos a usar. Nos vamos al registro y añadimos un dword nuevo en este punto:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\LPDSVC\lpr

La llave nueva es: UseNonRFCSourcePorts. Y le asignamos unos de los valores siguientes:

0 = usa puertos 721-731 (por defecto)

1 = usa cualquier puerto >1024

Despues reiniciamos el servicio spooler para que los cambios sean efectivos. Para esto podemos usar este parametro:

net stop spooler (para parar).

net start spooler (para iniciar)

Hagan la prueba y veran como ya les funciona.