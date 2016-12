Resucitar, unbrick de linksys wap54g v1

Vamos a ver cómo podemos hacer un unbrick de un punto de acceso linksys wap54g v1.

Mirando en internet encontré un montón de instrucciones de cómo poder recuperar este punto de acceso después de hacer una carga de firmware defectuosa.

Probando el método de reseteo 30-30-30 no me funciono. Usando el programa de tftp de linksys sin desmontar el aparato tampoco me funciono. Haciendo puente a los pines de la flash el 15 y 16 o el 1 y 16 tampoco me funciono.

El procedimiento bueno es el siguiente:

Primero nos descargamos el firmware bueno para nuestro punto de acceso. El original de linksys o el de por ejemplo de la página dd-wrt.com compatible con nuestra versión. Buscamos la del v1.

Conectamos el cable de red y la alimentación.

Ahora usamos el programa de tftp de linksys y seleccionamos la IP 192.168.1.1 o la 192.168.1.245 y la contraseña “admin”, seleccionamos la imagen que hemos descargado y le damos a upgrade.

automático. El último paso es acceder por web a la dirección IP y ya tendremos acceso a nuestro punto de acceso.

Os dejos unas imágenes y los link para descargar las cosas necesarias para hacer el unbrick. tftp firmware v1